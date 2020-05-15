AA

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında kara yolu taşımacılığında hem firmaları hem de vatandaşları rahatlatacak bazı düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Otobüslerde yolcu taşınmasına dair düzenlemelerin de bu çerçevede hayata geçirildiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Seyahat kısıtlaması getirilmesi ve otobüslerde taşınacak yolcu sayılarının azaltılması nedeniyle bazı firmaların çok yüksek ücretlerle yolcu taşıması üzerine Bakanlığımız duruma el koydu. Otobüslere tavan fiyat uygulaması getirdik. Böylece hem vatandaşlarımızın haklarını güvenceye aldık hem de firmaların artan maliyetlerin altında ezilmesini engelledik." diye konuştu.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemelerle otobüs bileti fiyatlarının devlet güvencesi altına alındığını söyleyen Karaismailoğlu, böylece vatandaşlara fahiş fiyatlarla bilet satılmasının önüne geçtiklerini belirtti.

"FİYATLAR 31 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ OLACAK"

Karaismailoğlu, salgına karşı alınan tedbirlerin kara yolu taşımacılığında faaliyet gösteren firmaların maliyetlerini artırdığına işaret ederek, birçok firmanın sefer yapamaz hale geldiğini bildirdi.

Bu nedenle vatandaşların otobüs bileti bulamamaya başladığını ifade eden Karaismailoğlu, Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ ile yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların ilave maliyetlerinin de göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Düzenlemenin vatandaşı korumasının yanı sıra firmaların artan maliyetlerinin altından kalkabilmelerine olanak sağlayacak şekilde planlandığını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Böylece hem vatandaşımız artık otobüs seferi bulabilecek hem de firmalar artan maliyetlerin altından kalkabilecek. Kilometre hesabına göre yapılan söz konusu düzenlemeyle en fazla yolcu yoğunluğunun yaşandığı Ankara-İstanbul otobüs bilet fiyatları 160 lirayı geçemeyecek. Tebliğle belirlenen taban ve tavan fiyatlar 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Daha sonra normalleşme süreciyle fiyatlar eski düzeyine getirilecek."

KÖPRÜ VE OTOYOLLARDAKİ KAÇAK GEÇİŞ CEZALARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Köprü ve otoyollardan ücretlerini ödemeden geçen vatandaşlara kesilen idari para cezalarına ilişkin bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine de değinen Karaismailoğlu, "Köprü ve otoyollardan kaçak geçişlerde 10 kata kadar uygulanan idari para cezalarının 4 katına düşürülmesine yönelik 2018'de yapılan yasal düzenleme doğrultusunda, ilgili yönetmelikte değişikliğe gidildi. Böylece vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamalarının önüne geçtik." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, değişiklikle, otoyollardan ücretlerini ödemeden geçiş yapanların geçişten sonra bir hafta olarak belirlenen cezasız ödeme süresini 15 güne çıkardıklarını da sözlerine ekledi.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!