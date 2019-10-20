20 EKİM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerTelevizyon

Otoban filmi oyuncuları kimler? Otoban filmi konusu nedir?

Star TV ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak olan Otoban filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerini Anthony Hopkins ve Nicholas Hoult gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Otoban filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

20.10.2019 - 15:32 | Güncelleme: Televizyon
Otoban

Otoban filmi oyuncuları kimler? Otoban filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon dolu filmde sinemaseverlerin yakından tanıdığı usta aktör Anthony Hopkins yer alıyor. İşte Otoban filmine dair detaylar...

OTOBAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Casey Stein (Hoult) bir soyguna bulaşır ve işleri ters gider. Kötü giden soygunun ardından acımasız bir çetenin lideri olan Hagend’an kaçmaya başlayan Casey Stein'ın eski patronu, uyuşturucu satıcısı Geran'ı aramak dışında bir çaresi kalmamıştır.

Ancak Geran'ın başı daha da büyük bir belaya girer. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışırken kendini bir otobanda esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur.

OTOBAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Anthony Hopkins, Nicholas Hoult, Felicity Jones, ve Ben Kingsley gibi iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, aksiyonu bol bir kaçış hikâyesini ele alıyor.

Yönetmen: Eran Creevy
Oyuncular: Anthony Hopkins, Felicity Jones, Nicholas Hoult, Ben Kingsley

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Bunu yapan insan olamaz!
Bunu yapan insan olamaz!
Instagram'da lüks saat kavgası
Instagram'da lüks saat kavgası
Hadise'ye ailesinden bir darbe daha!
Hadise'ye ailesinden bir darbe daha!
Kahreden görüntü ortaya çıktı
Kahreden görüntü ortaya çıktı
Takiptekiler filmi oyuncuları kimler?
Takiptekiler filmi oyuncuları kimler?
Suçlular Takımı filmi oyuncuları ve konusu
Suçlular Takımı filmi oyuncuları ve konusu
Ya Sonra filmi oyuncuları ve konusu
Ya Sonra filmi oyuncuları ve konusu
Azil sürecinde bir boşanma hikayesi
Azil sürecinde bir boşanma hikayesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X