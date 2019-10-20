Otoban filmi oyuncuları kimler? Otoban filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon dolu filmde sinemaseverlerin yakından tanıdığı usta aktör Anthony Hopkins yer alıyor. İşte Otoban filmine dair detaylar...

OTOBAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Casey Stein (Hoult) bir soyguna bulaşır ve işleri ters gider. Kötü giden soygunun ardından acımasız bir çetenin lideri olan Hagend’an kaçmaya başlayan Casey Stein'ın eski patronu, uyuşturucu satıcısı Geran'ı aramak dışında bir çaresi kalmamıştır.

Ancak Geran'ın başı daha da büyük bir belaya girer. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışırken kendini bir otobanda esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur.

OTOBAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Anthony Hopkins, Nicholas Hoult, Felicity Jones, ve Ben Kingsley gibi iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, aksiyonu bol bir kaçış hikâyesini ele alıyor.

Yönetmen: Eran Creevy

Oyuncular: Anthony Hopkins, Felicity Jones, Nicholas Hoult, Ben Kingsley