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Konya'dan oto yedek parça için geldiği Gaziantep'te öldürüldü

Konya'dan Gaziantep'e oto yedek parçası almak için gelen yabancı uyruklu Mahmud El Hatim, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırını uğradı. Ağır yaralanan El Hatim, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 16.01.2023 - 16:16 | Güncelleme: ABONE OL
Oto yedek parçası almaya geldiği ilde öldürüldü
İHA

Gaziantep'e oto yedek parçası almak için gelen yabancı uyruklu Mahmud El Hatim (33), silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil yedek parça işi yapan ve yedek parça almak için sık sık Konya'dan Gaziantep'e gelen yabancı uyruklu Mahmud El Hatim (33), Gaziantep'te kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

Mahmud El Hatim, saldırıda ağır yaralandı. Saldırı sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. El Hatim, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

CENAZE KONYA'DA DEFNEDİLECEK

Evli ve 4 çocuk babası talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mahmud El Hatim'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Konya'da defnedileceği öğrenildi.

CİNAYET BÜRO SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan olayın ardından kaçan katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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