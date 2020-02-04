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Oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı - GAZİANTEP



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Tamirhaneden görüntü- İtfaiye ekiplerinden görüntü

Gaziantep'te oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te oto tamirhanesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı, 3 otomobil zarar gördü.Alınan bilgiye göre, Mavikent Sanayi Sitesi'nde oto kaporta tamiri ve boya işlemi yapılan iş yerinde benzinle otomobil parçası temizlendiği sırada yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.Kolundan yaralanan işçilerden Selim Katırcıoğlu (20),112 Acil Servis ekibince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.Yangında 3 otomobil kullanılamaz hale geldi, iş yerinde hasar oluştu.