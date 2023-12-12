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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oto tamircisine kurşun yağmuru!

        Gaziantep'te oto tamircisi kurşun yağmuruna tutuldu

        Gaziantep'te oto tamircisi Yusuf Yaylabaş, evine giderken otomobilinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:35 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:35
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        Oto tamircisine kurşun yağmuru!
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        Gaziantep'te oto tamircisi Yusuf Yaylabaş (24), silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

        Olay, İncilikaya Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Yusuf Yaylabaş, evine giderken otomobiline kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

        Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Yusuf Yaylabaş'ın öldüğü tespit edildi.

        Yaylabaş'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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