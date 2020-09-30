Oto tamircilerinde "dolu hasarı" yoğunluğu yaşanıyor

AA

Anadolu Yakası'nda ceviz büyüklüğünde yağan dolu, birçok aracın kaporta ve camlarında hasar oluşturdu. Özellikle camı kırılan araçların sahipleri, yeni bir yağmur ihtimaline karşı camlarını tamir ettirmek için oto sanayi sitelerine akın etti.

Ümraniye'deki Çakmak Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan oto cam ustası Birol Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu yağışının ardından kısmi bir yoğunluk yaşadıklarını ancak önceki dolu yağışlarına nazaran vatandaşların daha tedbirli davrandığının gözlemlendiğini söyledi.

Aracının camını değiştirmek için kendilerine başvuran herkese yetişmeye çalıştıklarını dile getiren Yanık, "Bize gelen bir aracı yaklaşık 1-2 saat içerisinde sahibine teslim ediyoruz." dedi.

Bostancı Oto Sanayi Sitesi'nde kaporta ustası olarak çalışan Hayri Kurt da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaporta aksamında göçük oluşan araçlara çoğunlukla boya uygulanmadan, vakum ya da plastik malzemelerle düzeltme işlemleri yapıldığını dile getirdi.

Dolu yağışının ardından yoğunluk yaşadıklarına dikkati çeken Kurt, "İnsanların kafalarında, araçlarında boya işlemi olup olmayacağına dair soru işaretleri oluşuyor. Bizim yaptığımız işlemlerin arasında boya kesinlikle yok. Kaskosu olan araçlar da zaten poliçe kapsamında tamir ediliyor." şeklinde konuştu.

Kurt, kendilerine başvuran araç sahiplerine, araç üzerinde uygulanacak işlemlerle ilgili detaylı bilgi verildiğini kaydederek, dolu hasarına yönelik herhangi bir iz ya da işaret olmayacak şekilde aracın teslim edildiğini aktardı.