Oto tamircileri hırsızlık çetesi üyesi çıktı

DHA

İstanbul'da, çalıntı ya da hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını değiştirerek sattıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Bağcılar ve Esenler'de hırsızlık çetesini ortaya çıkardı. Cumhuriyet Savcılığından alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Polis, oto tamirciliği yapan Orhan İ.(36), Ahmet İ.(24), Yusuf İ.(20) ile şoförlük yapan Mehmet İ.'yi (44) gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA YEDEK PARÇA VE KONTAK ANAHTARI

Polisin yaptığı baskınlarda şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada iç aksamı ve motor bölümündeki parçaları sökülmüş şasi kısmı kesilerek yok edilmiş otomobiller ele geçirildi. Oto tamir dükkanında ayrıca çok sayıda otomobil yedek parçası ile kontak anahtarları da bulundu.

Şüphelilerin işlemleri Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüphelilerin yurt dışından getirilen otomobillere, hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını geçirerek satışını gerçekleştirdikleri öğrenildi.

PARÇALANMIŞ OTOMOBİLLER ARAŞTIRILIYOR

Şüphelilere ait dükkanda bulunan parçalanmış otomobiller ile yedek parçaların çalıntı olup olmadığının anlaşılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiler.