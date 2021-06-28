İkinci el araç pazarında tekrar hareketliliğin yaşanmaya başladığı bugünlerde, tüketicilerin kafasını karıştıran "boyalı araç" konusuyla ilgili olarak Tüm Oto Servisleri Federasyonu'ndan (TOSEF) açıklama geldi.
Araç alım satımında yıllar içerisinde yaşanan güven problemleriyle ortaya çıkan ve suistimal edilen boya konusuyla ilgili konuşan TOSEF Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, "15 yıl önce bir araç satın alırken karoserdeki boya tespiti, ustaların gözle kontrolüyle gerçekleştiriliyor, fabrikanın çektiği meges ile tamirhanenin çektiği meges karşılaştırılıyordu. Kurumsal ekspertiz firmalarının pazara dahil olması, ikinci eldeki güven problemini bir nebze azalttı. Ancak boya konusuyla ilgili yanlış algı devam ediyor" dedi.
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre her yıl ortalama 1 milyon kasko, 1 milyon trafik olmak üzere 2 milyon hasar dosyasının açıldığını kaydeden Ünaldı, "Artı olarak 2 milyon aracın da her yıl hasar dosyası açılmadan onarıldığını öngörüyoruz. Her kazada, bir araçta ortalama 3 parça boyanıyor. Yani yılda 4 milyon araç ve 12 milyon araç parçası boyanıyor. Trafikteki 24 milyon taşıtın yaş ortalaması ise halen 14.2. Böyle bir araç parkında tüketiciler boyalı parça sayısından çok, boya işleminin niteliğine ve kaporta onarımının, aracın orijinaliyle uyum sağlamasına dikkat edilmeli" uyarısında bulundu.
TSE belgeli servislerde, fabrika boya kalitesine sadık kalınarak, uzman eğitimli teknisyenler tarafından uygulanan profesyonel boya işleminin aracın değerini koruyacağını belirten Ünaldı, "Aksi takdirde ikinci el boyasız araç aramak, günümüz şartlarında samanlıkta iğne aramaya benziyor" dedi.
Ünaldı ayrıca kaza sonrası araç onarımlarındaki kırılımları da paylaşarak "Kaskodan hasar dosyası açılan araçların yüzde 35'i yetkili servis, yüzde 45'i özel servis, yüzde 20'si ise tamirhanelerin yolunu tutuyor. Zorunlu trafik sigortası üzerinden açılan hasar dosyalarındaysa araçların yüzde 55'i tamirhane, yüzde 35'i özel servis, sadece yüzde 10'u ise yetkili servislerde boyanıyor ve onarılıyor" açıklamasını yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!