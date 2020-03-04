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Oto hırsızlarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Güvenlik kamerası görüntüleri- Zanlıların emniyetten çıkarılması

Ankara'da oto hırsızlarına yönelik operasyonda 2 kişi yakalandıANKARA (AA) - Başkentte, düz kontak yöntemiyle otomobil çaldıkları belirlenen 2 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, bölgede yaptıkları çalışmalar ve izledikleri güvenlik kameraları sonucunda 2 şüpheliyi çaldıkları otomobilin içerisinde uyuşturucu madde kullanırken yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan H.H. tutuklandı, yaşı küçük olan E.C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.