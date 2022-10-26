Oto galeri sahibine silahlı saldırı

Kocaeli'de, oto galeri sahibi Onur Zaman (38), silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi'nde meydana geldi. Oto galeri sahibi Onur Zaman, iş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada G.C.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancadan ateşlenen kurşunların hedefi olan Zaman ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Onur Zaman ameliyat edilip, yoğun bakıma alındı.

Şüpheli G.C. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.