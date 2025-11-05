Habertürk
        Oto galeri kundaklandı! 5 otomobil hasar gördü

        Oto galeri kundaklandı! 5 otomobil hasar gördü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kundaklama sonucu çıkan yangında oto galeride bulunan 5 otomobil hasar gördü. Gözaltına alınan şüpheli E.K., kuzenini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil Bulut'a zarar vermek amacıyla iş yerini yaktığını itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 19:00 Güncelleme: 05.11.2025 - 19:00
        Oto galeri kundaklandı! 5 otomobil hasar gördü
        Yangın, Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir oto galeride çıktı. Oto galeriden alevler yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Galeride kısa sürede yükselen alevler, içeride bulunan otomobillere de sıçradı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak, yangını söndürdü.

        Yangında iş yerinde ve 5 otomobilde hasar oluştu.

        İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda yangını E.K.'nın çıkardığını belirledi. E.K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        E.K.’nın ile ifadesinde 11 Ekim'de kuzeni Önder Kandemir'i (39) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil Bulut'a zarar vermek amacıyla galerisini kundakladığını itiraf ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #Denizli
        #denizli haber
        #yerel haber
        #yangın
