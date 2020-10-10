Otizmli Recep Ege opera sınavını geçerek akademik kariyere başladı - İZMİR

AA

Gaziemir ilçesinde yaşayan Altıncıoğlu'na henüz 1,5 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Oğlunun sağlık durumuyla yakından ilgilenen anne Zeynep Koyunseven, müziğe ilgi duyan Recep Ege'yi ortaokul sonrası Kemalpaşa Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesine yazdırdı.

Recep Ege, bu dönemde İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'nda solist olarak görev aldı.Altıncıoğlu 5 sene önce de yüzde 50 burslu olarak eğitim almaya başladığı Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Opera ve Şan Bölümü'nü bitirerek en büyük isteği olan otizmli bireylere müzik eğitimi verme hedefine bir adım daha yaklaştı.Eğitim hayatına devam etme kararı alan Altıncıoğlu, girdiği sınav sonrası Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki Müzik Ana Sanat Dalı Özel Şartlı Tezli Yüksek Lisans Programı'na katılma hakkı kazandı.

Recep Ege Altıncıoğlu, AA muhabirine, yüksek lisans sınavını kazandığı için çok mutlu olduğunu belirtti.Sınav sonucunu öğrendiği gün gözyaşlarına hakim olamadığını dile getiren Altıncıoğlu, şöyle konuştu:

"Hayallerim gerçeğe dönüştü. Benim hayattaki en büyük şansım annem. Beni hiç yalnız bırakmadı, hep bana destek oldu. Elimden tutmasaydı bu kadar başarılı olamazdım. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra benim gibi otizmli olan özel kardeşlerime müzik eğitimi vermek istiyorum. Onları yetiştirmek benim görevim. Hayatta hiçbir şeyin zor olmadığını herkese gösterdim. Ben toplumdaki ön yargıları da yıkmak istiyorum. 'Bu otizmli, bu down sendromlu çalışamaz' diyenler oluyor. İnsan isterse her şey başarır."

- "Azimle bu yola baş koyduk"

Anne Zeynep Koyunseven da doktorların, otizm teşhisi koyduktan sonra oğlununun konuşamayacağını söylediğini gün çok üzüldüğünü ifade etti.Oğlunun büyük bir işi başardığını anlatan Koyunseven, "Azimle bu yola baş koyduk. İnanmak başarmanın yarısıdır. Üniversiteden mezun olan oğlum yüksek lisans sınavını kazanarak bana hayatımdaki en büyük hediyeyi verdi. Benim en büyük isteğim benden sonra oğlumun ayakta kalabilmesi. Mesela eğitimini tamamladıktan sonra bir iş sahibi olabilmesi. Recep yaptıklarıyla aslında otizmli çocuklara ve onların ailelerine örnek oldu." diye konuştu.

- "Bir otizmlinin opera söyleyebileceğini kanıtladı"

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) solist sanatçısı Levent Gündüz ise Recep Ege'nin otizmli bir birey olarak çok önemli bir başarıya imza attığını vurguladı.Recep Ege'nin hedefine emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Gündüz, "Girdiği yüksek lisans sınavı zordu ama o opera söyledi ve yazılı sınavda yüksek bir puan aldı. Bir otizmlinin opera söyleyebileceğini kanıtladı. Onun tek bir amacı var o da öğretmen olmak. İnanıyorum ki bu hedefine ulaşacak." dedi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Orçun Berrakçay da Altıncıoğlu'nun korodaki diğer otizmli öğrencilere örnek olduğunu, onu görerek birçok öğrencinin güzel sanatlar liselerinin ve üniversitelerin müzik bölümünde eğitim almaya başladığını kaydetti.