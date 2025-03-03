Otizmli gençler Uludağ'da kamp yaptı
Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle otizmli gençler için Uludağ'da kış kampı düzenledi
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Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa Otizm Derneği işbirliğiyle otizmli gençler için Uludağ'da kış kampı düzenledi.
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Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Uludağ tesislerindeki kampa 25 otizmli genç ve anneleri katıldı.
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Kamp süresince gönüllü kayak eğitmenleri, otizmli gençlere kayak eğitimi verdi. Kar topu da oynayan gençler ateş başında sohbet etti.
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Bursa Otizm Derneği Başkanı Emel Kanberoğlu, 25 otizmli gencin aileleriyle kar ve kayak keyfini yaşadığını söyledi.
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Kanberoğlu, ilk kez kayak deneyimi yaşayan ve kayak dersleri alan otizmli gençlere sağlanan imkanlar için Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy'a teşekkür etti.
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