Otizmli çocukların yüzme dersi iptaline tepki

Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu'nda yaz ve kış dönemi olmak üzere 6 yaşından itibaren çok sayıda vatandaş yüzme eğitimi alıyor. Bu kapsamda, cüzi bir ücret karşılığı otizmli çocuklar da yaz dönemi grup dersi, kış dönemi ise özel ders almayı sürdürürken, veliler bir sonraki dönem için kayıt yenilemek istedi.

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Belediyeye ulaşan veliler, bu yıl otizmli çocuklara yönelik derslerin açılmayacağı yanıtıyla karşılaştı. Veliler alınan karara tepki gösterdi ve kararın gözden geçirilmesini talep etti. Oğlu Rüzgar'ın 3.5 yıldır yüzme dersi aldığını belirten Tuğba Şatir (49), eğitimlerin çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti.

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Tuğba Şatir, "Oğlum otizmli ve yüzme sayesinde hem fiziksel hem de ruhsal olarak gelişim gösterdi. Hocalarımız bizleri lisans alma sürecine yönlendirmişti, yarışmalar için hazırlık yapıyorduk. Ancak şimdi özel eğitim öğrencilerinin kabul edilmeyeceği söylendi. Çok üzgünüz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Yazın kalabalık nedeniyle derslere ara verilebilir ancak özellikle özel derslerin iptal edilmesi bizleri derinden etkiledi. Çocuklarımızın topluma kazandırılması için bu tür desteklere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Otizmli oğlu Kayra Gül Duman'ın (15) yıllardır yüzme kursuna devam ettiğini belirten Semra Gül Duman (53) ise "Kayra, doktor tavsiyesiyle yüzmeye başladı ve büyük faydasını gördük. Bu karar bizleri çok üzdü. Özel gereksinimli çocuklar zaten birçok alanda geriden geliyor, daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Böyle bir uygulamayı hak ettiğimizi düşünmüyoruz" dedi. Kayra Gül Duman da "Buraya çocukluğumdan beri geliyorum. Severek katıldığım bir aktivite. Bu kararın değişmesini umuyorum" diye konuştu. Otizmli kızı Ceylin Zambrotta'nın (13) 3 yıldır yüzme eğitimi aldığını ifade eden Şima Zambrotta (53) da "Özel çocuklarımızın sosyal etkinliklere erişiminin engellenmemesini istiyoruz. Bu kurslar onlar için sadece bir spor faaliyeti değil, aynı zamanda gelişimlerini destekleyen bir terapi niteliğinde. Ellerindeki hakkın alınmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Karşıyaka Belediyesi yetkilileri ise yüzme havuzunda, özel gereksinimli bireylere yönelik eğitim verecek formasyona sahip eğitmenin bulunmadığını, bu nedenle derslerin devam ettirilemediğini bildirdi.