Otizmli çocuklar online konserde eğlendi - İSTANBUL

AA

Şarkıcı Gökhan Bölükçü, dünyayı etkisi altına alan ve tüm alışkanlıkları değiştiren salgın sürecinde evlere kapanan otizmli çocuklar için Engelliler Haftası'nda online konser verdi.Daha önce otizmli çocuklara yönelik birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan ve kliplerinde de otizme farkındalık oluşturan Bölükçü, gitarıyla kamera karşısına geçerek, repertuvarındaki şarkıları otizmli çocuklar ve aileleri için seslendirdi.Bölükçü'nün şarkılarına alkışlarla tempo tutan çocuklar, iki ayı aşkın sürenin ardından kendileri için düzenlenen bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadı.- "Siz de bu farkındalığa ortak olun"Bölükçü, AA muhabirine, salgın dolayısıyla insanların adeta evlere hapsolduğunu belirtirken, bu durumdan en çok dezavantajlı grupların etkilendiğini söyledi.Bölükçü, "Sokakları, parkları, birçok sosyal yaşam alanını kullanamayan dezavantajlı gruplar oldu. Bunlar aslında projelerimizde hiçbir zaman yalnız bırakmadığımız insanlar. Biz de düşündük bu süreçte onlar için ne yapabiliriz diye, 'online konser' organize edelim dedik. Onlar da mutlu oldular. Açıkçası benim için önemli olan da buydu. Aslında bir anlamda önümüzdeki günlerde birlikte el ele vereceğimiz konserlerin mini bir provası oldu." dedi.Tohum Otizm Vakfı ve Gaziantep Otizm Vakfı gibi kuruluşlarla daha önce birçok proje yaptıklarını dile getiren Bölükçü, "Hatta bunların ilkini Çukur dizisi için yeniden düzenlediğimiz 'Haydar Haydar' isimli çalışmayla gerçekleştirmiştik. Ardından konserler, festivaller, buna benzer programlarda sahne alarak maddi manevi farkındalık oluşturmaya çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur." ifadesini kullandı.Bölükçü, şarkı söyleyerek farkındalık oluşturmaya devam edeceğine belirterek, "Siz de bu farkındalığa ortak olun." çağrısı yaptı.