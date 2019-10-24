İstanbul Emniyeti Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Murat Arda'yı 'polis' yaptı. Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, otizm hastası olan küçük Murat Arda'nın polisleri çok sevdiğini ve oğlunu polis olarak görmeyi hayal ettiğini belirten bir dilekçe yazan anne Sevinç Ş'nin bu talebi yerine getirildi.

POLİS EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirme neticesinde, Murat Arda isimli öğrenci polis ekiplerince öğrenim gördüğü okuldan alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Murat Arda, burada kendisine giydirilen polis kıyafetleriyle ve polis memurlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Mutluluğu yüzünden okunan Murat Arda ve onu polis kıyafetleri içerisinde görmek isteyen anne Sevinç Ş. polis ekiplerine teşekkür etti.



