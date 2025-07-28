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        Haberler Magazin Otilia, Giresun'a hayran kaldı - Magazin haberleri

        Otilia, Giresun'a hayran kaldı

        Rumen şarkıcı Otilia, konser için geldiği Giresun'da önce bir düğünde sahne aldı, ardından doğa harikası Kuzalan Tabiat Parkı'nı gezdi. Mavi Göl ve Göksu Travertenleri'ne hayran kalan şarkıcı, "Burası gerçek olamayacak kadar güzel" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.07.2025 - 19:52 Güncelleme: 28.07.2025 - 19:52
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        Rumen şarkıcı, Giresun'a hayran kaldı
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        'Bilionera' şarkısıyla tanınan Rumen şarkıcı Otilia, Giresun’da düzenlenen bir etkinlik kapsamında konser verdi. Şarkıcı, konser öncesinde hem bir düğünde sahne aldı hem de Giresun'un doğal güzelliklerini keşfetti.

        Giresun'da konser vereceğini öğrenen bir hayranının ısrarlı daveti üzerine Otilia, büyük bir jest yaparak konseri öncesi düğüne katıldı.

        O anları paylaşan şarkıcı; "Giresun'da konser için bulunacağımı öğrendiği zaman, hayranlarımdan birisi, tekrarlı bir şekilde bana ve aileme düğününe gitmem için ulaşmaya çalışıyordu. Bende kendisini mutlu etmek için konserden önce uğramak istedim, ikisine de hayatlarında ve evliliklerinde mutluluklar dilerim" dedi.

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        Konser öncesi Otilia'nın ikinci durağı, Karadeniz'in saklı cenneti olarak bilinen Kuzalan Tabiat Parkı oldu. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu doğa harikası park, bu kez dünya müziğinin ünlü ismini misafir etti. Otilia, park içinde yer alan büyüleyici Mavi Göl ve kireç taşlarının zamanla oluşturduğu bembeyaz basamaklarıyla dikkat çeken Göksu Travertenleri'ni büyük bir hayranlıkla gezdi.

        Karadeniz'in saklı cennetlerinden biri olarak bilinen ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuzalan Tabiat Parkı, bu kez dünya müziğinin sevilen ismini misafir etti. Masmavi suyuyla büyüleyen Mavi Göl ve kireç taşlarının zamanla oluşturduğu beyaz basamaklarıyla dikkat çeken Göksu Travertenleri, Otilia'nın ilgisini çekti.

        Ziyareti sırasında cep telefonuyla bol bol fotoğraf çeken Rumen şarkıcı, Giresun'un doğal güzelliklerini sosyal medya hesaplarında da paylaştı. "Burası gerçek olamayacak kadar güzel" notuyla paylaştı.

        Başına yöreye ait bir bandan takan şarkıcı ; "Karadeniz kızı" notunu düştü.

        Konser öncesinde doğayla iç içe vakit geçiren Otilia'nın Giresun’a hayran kaldığı ve ilerleyen dönemde bölgeyi yeniden ziyaret etmek istediği öğrenildi.

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        #Otilia

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