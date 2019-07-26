26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin turizm sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Eresin, otel doluluk oranlarının geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 26 civarında bir artış yaşandığını belirterek, “Tabi bu çok yüksek bir artış oranı çünkü geçtiğimiz yıl Ramazan ayına denk geldiği için Haziran ayı çok sakindi. Raporlara göre; İstanbul, dünyada en fazla yükselişi gösteren şehir oldu. Geçtiğimiz yıla göre bakarsak, ilk altı aylık süreçte şu ana kadar yüzde 4,5-5 civarında artışımız var. Biz daha yüksek artış bekliyorduk ama seçim ve Ramazan ayından dolayı yavaşlayan bir turizm vardı. Bundan sonra umuyoruz ki yılsonuna kadar yüzde 8 ve 9’ları göreceğiz” dedi.
“BÜYÜK ŞEHİRLERİMİZE KONGRELERİ ÇEKMEK İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ"
Otelciler olarak yurtdışına devamlı gidip geldiklerini vurgulayan Eresin, “Ülkemizi fuarlarda temsil etmeye çalışıyoruz. Ama yeni dönemde çok fazla sayıda toplantı yapmaya çalışıyoruz. Özellikle kongre kısmında yeni bir takım çalışmalara başladık. Uluslararası iş birliğine girdik. Kısa zamanda dünyadaki bütün kongre organizatörlerini bir ziyaret edip, tekrar İstanbul’a ve diğer büyük şehirlerimize kongreleri çekmek için çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.
“TURİZMCİLER OLARAK BAYRAMIN 9 GÜNE ÇIKARTILMASINI İSTİYORUZ"
Turizmciler olarak bayramın 9 güne çıkartılmasını istediklerini sözlerine ekleyen Eresin, “Aslında bunun şehir otellerinde pozitif etkisi olmuyor ama özellikle tatil bölgelere büyük katkısı oluyor. Eğer olabilirse bir an önce açıklanmasını istiyoruz çünkü insanlarda ona göre planlarını yapsınlar” diye konuştu.
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