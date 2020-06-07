Otelin kanalizasyon borusuna sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı - MUĞLA

MUĞLA (AA) - Göltürkbükü Mahallesi'nde bir otelin çamaşırhanesindeki kanalizasyon borusundan kedi sesi duyan çalışanlar, Bodrum AKUT gönüllülerine haber verdi.Ekipler, bir günden fazla süredir kanalizasyon borusunda sıkıştığı belirtilen kediye, fayans ve boruyu delerek ulaştı.Kedi yavrusu sıkıştığı yerden yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

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