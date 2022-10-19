Otelin balkonundan düşen kadın turist öldü

Alanya'da otelin balkonundan düşen Belçikalı Elena Gitlevich (45) hayatını kaybetti.

Alanya ilçesi İncekum Mahallesi'ndeki bir tesiste tatil yapan Belçikalı Elena Gitlevich (45), otelin 5. katında bulunan odasının balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Haber verilmesi üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Gitlevich'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadın turistin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.