Otelde konaklayan müşterinin lüks saatini çaldığı iddia edilen personel havalimanında yakalandı

Göyköy Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Benan Kocadereli, Göltürkbükü Jandarma Karakolunu arayarak geçici konakladığı oteldeki odasından değeri 80 bin dolar olan saatinin çalındığını belirterek şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, otelde çalışan ve aynı gün işten ayrıldığı tespit edilen E.K'nin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini belirledi.

Şüpheli jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu Milas-Bodrum Havalimanı'nda çalınan saatle yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan saat sahibine teslim edildi.

Şüphelinin jandarmadaki ifade işlemleri sürüyor.