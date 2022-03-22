Otelde gürültü tartışması cinayetle bitti

İHA

Balıkesir'de gürültü nedeniyle çıkan tartışmada müşteri tarafından silahla vurulan otel işletmecisi, tedavi gördüğü hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA'nın haberine göre olay, geçen cumartesi günü Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi Leman Akpınar Caddesi'nde bulunan bir otelde gerçekleşti. Otel müşterisi Ü.Ç. ile otel işletmecisi Barış K. arasında gürültü çıkarma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü. Barış K.'yi tabanca ile sırtından vuran Ü.Ç. olay yerinden kaçtı.

SOKAKTA BIÇAKLA YARALANMIŞ HALDE YAKALANDI

Ü.Ç. daha sona Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Sarıkız Mahallesi Fatih Caddesi 336. Sokak'ta göğüs, karın ve kolundan bıçakla yaralanmış halde yakaladı. Polisin çalışmasında bir adet tabanca, tabancaya ait şarjör, 2 adet bıçak ve olay yerinde 3 adet boş kovan ele geçirildi.

Ü.Ç.'nin hayati tehlikesi sürüyor.

İKİ GÜNLÜK YAŞAM MÜCADALESENİ KAYBETTİ

Ağır yaralı Barış K. ile Ü.Ç. hastaneye kaldırıldı. Ü.Ç.'nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Barış K. ise Edremit Devlet Hastanesi'nden Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Barış K., tüm müdahalelere rağmen iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay ile ilgili olarak Edremit Cumhuriyet Savcılığı'nda soruşturma başlatıldı.