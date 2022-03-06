Otelde çıkan yangın paniğe yol açtı

Olay akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Kızılırmak Mahallesi 1443. caddede bulunan bir otelde gerçekleşti. Ankara Barosu Başkanlığı aday adayı Veysel Kırıcı’nın tanıtım toplantısını gerçekleştirdiği otelde henüz belirlenemeyen bir nedende dolayı yangın çıktı.

İçeride bulanan avukatlar panikle kendilerini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.