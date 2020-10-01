Otel zincirinin 2 yöneticisi sanık oldu

Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı, Dedeman Holding’in avukatı Dr. Rezan Epözdemir’in 2 yönetici hakkında hazırladığı suç duyurusu dilekçesi üzerine başlatmıştı.

Arzu Kaya'nın haberine göre, Avukat Dr. Rezan Epözdemir’in iddialarıyla ilgili savcılık soruşturmasını tamamladı. İddianamede, Genel Müdür olarak görev yapan Tunay Erdal ve Genel Müdür Yardımcısı Emrullah Akçakaya şüpheli olarak yer aldı. Dava dosyasında şüphelilerin geçen yıl Nisan ayında 200 adet fön makinasına tanesi 162 liradan, toplamda 32 bin 400 lira ödeyerek satın aldığı ancak rekabetçi fiyat teklifi almadıkları, aynı ürünün internet satış fiyatının 130 lira olduğu bilgisi yer alıyor.

“ŞİRKET SIRLARINI RAKİPLERİNE VERDİLER” İDDİASI

Dava dosyasındaki bilgiler ve iddianameye göre, fön makinası alımıyla şirketin 6 bin 400 lira zarara uğradığı ve Genel Müdür Tunay Erdal’ın düğününü otelde yapıp yakınlarına ücretsiz konaklama imkanı sağladığı da öne sürülüyor. Otelin bu işlem nedeniyle de 77 bin 922 lira zarara uğradığı belirtilen iddianamede 2 yöneticinin görevlerini kötüye kullandığı, ayrıca şirketin ticari sırlarını da başka otel gruplarıyla paylaştığı öne sürülüyor.

“TEKLİF ALMADAN ALIM YAPTILAR”

Savcılık olayla ilgili soruşturma sırasında otelde çalışanların da tanık olarak ifadesine başvurdu. Dosyadaki belgelere göre tanıklar, savcılığa; teklif veya ihale usulüne göre iş alınmadığına dair yazılı ifade verdi. Bir tanık 2 bin liraya yaptığı merdivenin 12 bin liraya, 750 lira olan çöp odasının 8 bin liraya fatura edildiğine şahit olduğunu öne sürerken, otel yönetimini de “fahiş rakamlarla fatura kesildiği” gerekçesiyle uyardığını anlattı.

OTELİ GELİR KAYBINA UĞRATTILAR

Otelde daha önce resepsiyon müdürü olarak çalışan görevli ise, şüphelilerin otelde ücretsiz kına, düğün organizasyonu yaptığını ve bu yolla otel prensiplerine aykırı hareket ederek gelir kaybına neden olduğunu ifade etti.

SUÇLANAN YÖNETİCİ NE ANLATTI?

Otelin 2 yöneticisi savcılıkta kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Genel Müdür Tunay Erdal’ın ifadesi dava dosyasında ayrıntılı olarak yer aldı. İddianamede Tunay ile ilgili bölüm şöyle:

"Şüphelinin Dedeman şirketinde 8 yıl çalıştığını ve kendisine verilen vekaletname doğrultusunda işlem yaptığını söylediği anlatıldı. Soruşturma dosyasındaki bilirkişi raporlarını kabul etmeyen Erdal’ın, ifadesinde devamla, 'rapor düzenleme tarihinin iş akdinden 1 ay sonra oluşturulduğunu, raporun haksız fesihe konu edinmek istediğini, yapmış olduğu sözleşmeleri münferiden yapmadığını ilgili departmandaki yetkilerce denetlendiğini, denetim firmasının 500 sözleşme içinden 10-15 sözleşme çıkarıp 8 sene boyunca yapmış olduğu işlerin hep bu şekilde yapıldığı yönünde intiba oluşturduğunu, Avok firmasının Dedeman Gayrettepe’deki ufak tadilat işlemlerini yapan şahıs şirketi olduğunu, 47 adet ve yönetim tarafından hızlı şekilde sonuçlandırılması yönünde talimat verilen tamirat işleri yaptığını, işlemlerin ufak ve acil olmasından ötürü birden fazla teklif alma süreci yürütülmemiş olduğunu, otelin sezonluk çalışmamasından dolayı sürecin hızlı işletilmesi gerektiğini, Kadir Kılıç’ın mimar olduğu ve işlettiği firmanın şahıs firması olduğunu ve yaptığı işlerin kendisinin tüm mesaisini aldığı için faturalarının sıralı olmasının doğal olduğunu, işlerin talep formlarının eksiksiz olduğu, bu işlerin hesabının kapatıldığını ancak kendisinin işten çıkarılması sebebiyle bu suçlamalara maruz kaldığını,

Dedeman şirketi tarafından birçok kez takdir edildiğini, geciken ödemeleri bir öncelik sırasına koymak tedarikçi ilişkilerini yönetmek bakımından işinin bir parçası olduğunu, Avok firması sahibi Kadir Kılıç ile özel hayatında arkadaşlık kurmuş olmasının yolsuzluk suçlamasına dayanak oluşturmayacağını, Kadir Kılıç’ın şahsına karşılıksız bir kazandırmada bulunmadığını, kına ve düğün organizasyonun ise Emrullah Akçakaya’nın başarılarından ötürü yönetimin kendisine sunulan düğün hediyesi mahiyetinde olduğunu, Dedeman şirketinin bir aile şirketi olduğunu ve söz konusu düğün organizasyonuna yönetim kurulunun da davet edildiğini, organizasyonun üzerinden 2,5 yıl zaman geçmişken işten çıkarılması sebebiyle soruşturmaya konu edildiğini, yakınlarının o dönem en fazla birkaç günlüğüne 5-6 da kullandığını ve durumundan karar mercilerinin haberi olup, onaylarının alındığı, Emrullah Akçakaya’nın tüm otellerin tüm ünitelerinde sınırsız kullanım ve ağırlama hakkına sahip olduğunu, şahsına isnat edilen bir eylemin olamayacağını, eşinin Dedeman şirketinde çalıştığını, sonrasında başka firmada çalışarak bu firmaya otele gelir sağlaması nedeniyle oteldeki yerin kiraya verildiği, Dedeman’ın diğer otellerinde de bu durumun gerçekleştiği, 8 senelik çalışma hayatı boyunca 2 tane e-postayı eşine göndermiş olabileceğini, iş akdinin feshedildiği tarihten hemen sonraki bir tarihte şüpheli Kadir Kılıç’ın kendisini aradığını, Kılıç’ın tanık Fatih Eken tarafından arandığını, “Ercan Sağın’ın Kadir’i arayıp 40 bin küsür bakiyesini almak istiyorsa Dedeman lehine tanıklık yapması gerektiğini, aksi halde ödeme yapılamayacağını, yargıya başvurarak 2 sene sonra bu parayı alabileceğini' söylediğini, tanık Ali Ersin Söğütlü’nün iş ve hizmet üretemediği için bizzat kendi talebiyle yönetim tarafından işine son verildiğini, bu nedenle kişisel hırsı ile hareket ettiğini, kaldığı odada şahsi eşyalarının olması sebebiyle odayı servis dışı gösterdiğini beyan etmiştir.”

13 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Soruşturma aşamasında harcamalarla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu iddianamede yer aldı. İddianameye göre; iki sanık hakkında “güveni kötüye kullanma”, “özel belgede sahtecilik” ve “ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması” suçlarından 3 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

SAVCILIĞIN DEĞERLENDİRMESİ

Savcılık iddianame değerlendirme kısmında, olaylarla ilgili Bağımsız Denetim Raporu olduğunu ve bu durumu doğrulayan bilirkişi raporu olduğunu kaydetti.

Şüphelilerin aleyhine tanık beyanları bulunduğunu anlatan savcılık, “müşteki vekilinin anlatımlarının doğrulandığı, hal böyleyken şüphelilerin hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma suçunu iştirak halinde işledikleri hususunda kamu davası açılması yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığı, şüphelilerden Erdal ve Akçakaya’nın ticari sır niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması suçunu da işlediklerinin değerlendirildiği, dosya içeriği ve bilirkişi raporlarına göre şüphelilerin müşteki şirketler adına imza yetkilerinin bulunmadığı halde çok sayıda sözleşme ve protokole imza attıkları, bu şekilde özel belgede sahtecilik suçunu da işledikleri anlaşılmakla, şüphelilerin atılı suçlardan yargılamalarının yapılarak cezalandırılmalarına karar verilmesi talep olunur” cümlelerine yer verdi.