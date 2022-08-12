Otel yatırımlarında artış!

Pandemi nedeniyle 2020-2021 yıllarında tarihinin en kötü dönemini yaşayan konaklama sektöründe, bu yılın başından itibaren başlayan canlanmayla birlikte yatırımlar yeniden yükselişe geçti.
Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ‘Yatırım Teşvik Belgeleri’ verilerinden hareketle hazırladığı Ocak-Haziran 2022 dönemini kapsayan yatırım raporuna göre, ilk 6 ayda toplam teşvik değeri 7 milyar 553 milyon TL olan toplam 14 bin 413 yataklı 75 otel projesi için teşvik başvurusu yapıldı.
İlk yarıda teşvik belgesi başvurularının parasal tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre göre yüzde 640 artarken, proje sayısı yüzde 39, yatak kapasitesi yüzde 76 artış gösterdi.
2021 yılı ilk 6 ayında toplam 8 bin 200 yatak kapasiteli 54 otel projesi için 1 milyar 21 milyon TL, pandemi öncesi yıl olan 2019 yılının ilk 6 ayında ise 12 bin 500 yataklı 55 proje için 1 milyar 683 milyon TL’lik teşvik başvurusu yapılmıştı.
YATIRIMLAR EN ÇOK İSTANBUL VE MUĞLA'DA
TÜROB’un raporuna göre, ilk 6 ayda 30 ilde yeni projeler planlandı. Yeni yatırımlarda İstanbul ve Muğla 9’ar projeyle ilk 2 sırayı alırken, Antalya 8 proje ile üçüncü oldu.
Çanakkale 6, İzmir 4 yatırım ile dördüncü ve beşinci sırayı aldı. Kars, Edirne, Nevşehir ve Ankara 3’er, Aydın 2 projeyle ilk 10’da yer aldı.
Pandemi öncesinde Karadeniz’de yaşanan yatırım furyasının yavaşlaması dikkat çekerken, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu illerinde de yatırımlar yavaşladı.
2022 yılının ilk 6 ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde kapasite bakımından 11 otelde 5 bin 702 yatak ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. Otel sayısında ise en fazla başvuru 26 proje ile 3 yıldızlı oteller için oldu.
'ANADOLU'YA YATIRIM İÇİN TEŞVİK VERİLMELİ'
Yatırımlarla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, "Bu yılın ilk yarısına baktığımızda da otel yatırımlarında ciddi bir geri dönüşün başladığını görüyoruz. Sektörde yapılan yatırımları olumlu değerlendirmekle birlikte Antalya ve İstanbul gibi turizm merkezlerinin hâlâ en fazla yatırım talebi alan yerler olması aslında çok tercih ettiğimiz bir durum değil. Turizmin sürdürülebilirliği açısından yatırımların tüm Anadolu’ya yayılması gerektiği görüşümüzü sürdürüyoruz ve bu konuda gerekirse Anadolu’da yapılan yatırımlar için daha da fazla, ekstra teşvikler verilmesi gerektiği inancındayız" dedi.
Söz konusu teşviklere, yeni yatırımlar için Anadolu’da, yenileme ve renovasyon için ise İstanbul ve Antalya gibi illerde ihtiyaç olduğunu kaydeden Eresin, "Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Erzincan, Hatay, İzmir, Kars, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Trabzon, Yalova ve Nevşehir illerinde bulunan toplam 50 kamu taşınmazının bu yıl içerisinde ‘Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uygun olarak girişimcilere tahsis edilmesi ile turizm yatırımlarının önemli oranda artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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