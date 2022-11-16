Antalya'da bir kişi, otel önündeki bankta ölü bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu 3 yıldızlı otellerin bulunduğu caddede bankta Ali Düdük'ün (52) hareketsiz yattığını görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Düdük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından Ali Düdük'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna gönderildi.