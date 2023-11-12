Yaşlı adam otel odasında ölü bulundu
Zonguldak'ta yaşlı adam, otel çalışanları tarafından odasında ölü bulundu
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kişi otel odasında ölü bulundu.
Yeni Mahalle'deki bir otelde yaklaşık 1 yıldır konaklayan Veli Gözlü, (62) uzun süre odasından çıkmayınca otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Otele sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, Gözlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.