Otel odasında cansız bedeni bulundu

Olay, Konya'nın Karataş ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki bir otelde, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Otelde çalışanları, müşterileri olan Murat Yurtseven'i odasında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine otele gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Yurtseven'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yurtseven'in cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda darp ya da yara izi olmayan Murat Yurtseven'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.