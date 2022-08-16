Otel havuzunda feci ölüm! Küçük çocuk boğuldu

Antalya'nın Aksu ilçesinde 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk otel havuzunda boğuldu.

AA'da yer alan habere göre, bir otelde 14 Ağustos'ta ailesiyle tatil yapan İngiliz uyruklu Oliver Mattew Graham havuzda girdi.

Çocuğun suda hareketsiz kaldığını gören tatilciler, Graham'i havuzdan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocuğun cenazesi buradaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.