AA

Alınan bilgiye göre, Adana'dan tatillerini geçirmek için dün Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Güler ailesi 5 yıldızlı bir otele giriş yaptı. Burada otelin havuzuna giren ailenin 8 yaşındaki çocuğu Ali Kemal Güler, amcasıyla çocuk havuzunda yüzmeye başladı.

AA'nın haberine göre, çocuğun amcası Okan Güler, telefonunun şarjının bitmesi üzerine Ali Kemal'i anne Ayşegül Güler'e emanet ederek odasına çıktı.

Bir süre sonra geri dönen amca Güler, yeğenini havuzda hareketsiz halde buldu. Havuzdan çıkarılan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servisinin ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin teslimi sırasında anne Ayşegül Güler ve hala Süreyya Güler çocuğun kıyafetlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Ali Kemal Güler'in cenazesinin, Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Ağabeyinin ölümünden habersiz olan 3 yaşındaki Ayla Güler'in ise Adli Tıp Kurumu'nun bahçesinde oynaması duygulandırdı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan soruşturma kapsamında, havuzun sorumluları Gökhan A. (36), Ahmet Ö. (33) ve Murat K. (25) gözaltına alındı. Sorguları süren ve bugün adliyeye çıkartılması beklenen 3 şüphelinin, çocuğun boğulduğu sırada görev yerlerinde olmadıkları öğrenildi.