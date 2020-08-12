Otel Franco oyuncuları kimler? Otel Franco konusu nedir? Sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Otel Franco filmi hakkında detaylar haberimzide...

OTEL FRANCO FİLMİ KONUSU NEDİR?

AraNa (Nicolas Cage)'nın işlettiği otele iki garip müşteri gelir. AraNa kısa süre içinde bunların sıradan müşteriler olmadığını anlar. Bu iki adam, patronlarının elmaslarını çalan bir kadını arıyorlardır. İşin içine, otelde kalan bir müşterinin peşindeki kiralık katil de girince otel içinde silahlar çekilir, amansız bir kovalamaca başlar.

OTEL FRANCO OYUNCULARI KİMDİR?

Nicolas Cage, Anabelle Acosta, Enrico Colantoni