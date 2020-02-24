24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konaklama sektöründe yılın ilk ayının dolulukları belli oldu. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB),Türkiye'nin Ocak 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine yüzde 6.4 artarak yüzde 61.9 olarak kaydedildiğini açıkladı.
Veri ve analiz şirketi STR’nin TÜROB için hazırladığı Ocak 2020 Destinasyon Performans Raporu’nda yer alan verilere göre, Türkiye’nin ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR) geçen yıla göre yüzde 8.9 artış göstererek 62.4 eurodan 68 euroya yükseldi.
Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 16 artışla 36.2 eurodan 42 euroya yükseldi. Ocak 2020’de Avrupa ortalaması doluluklarda yüzde 58.5, ortalama günlük satılan oda bedelinde 101.1 euro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde 59.1 euro olarak gerçekleşti.
TÜROB tarafından yapılan değerlendirmede, yılın ilk ayındaki yükselişe rağmen Şubat ayının yavaş geçtiğine, Mart ayının da yavaşlama işaretleri verdiğine dikkat çekildi. Bu nedenle Şubat ile Mart ayı doluluklarında ve fiyatlarında gerileme meydana gelebileceğine işaret edildi.
İSTANBUL YÜKSELDİ ANTALYA GERİLEDİ
Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Ocak 2019’da yüzde 62.9 olan doluluk oranı, Ocak 2020'da yüzde 9.7 artarak, yüzde 69 olarak ölçüldü.
Ocak 2019’da 76.6 ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 8.1 artışla 82.8 euroya, 48.2 euro olan odabaşı elde edilen gelirler yüzde 18.6 artışla artışla 57.2 euroya yükseldi.
Antalya’da Ocak 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak, yüzde 56.5 oldu. Ocak 2019’da bu oran yüzde 57.1 olmuştu. Ocak 2019’da günlük ortalama 43.7 euroya satılan oda bedeli yüzde 6.8 artışla 46.8 euroya euroya, 24.9 euro olan odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 5.8 artışla 26.1 euroya çıktı.
İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir dışında kalan Anadolu şehirlerinde ise Ocak 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.1 artarak yüzde 51.3 olarak gerçekleşti. Ocak 2019’da bu oran yüzde 50.2 olmuştu. Anadolu’da Ocak 2019’da 39.9 euro olan ortalama günlük satılan oda bedeli Ocak 2020’de yüzde 4.4 artışla 41.6 euroya, 20 euro olan odabaşı elde edilen gelirler ise yüzde 6.5 artışla 21.3 euro oldu.
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