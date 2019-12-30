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Konaklama sektörü kasım ayı performansı belli oldu. Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin Kasım 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı dönemine yüzde 2.4 artarak yüzde 64.9 olarak kaydedildi.
Veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Kasım 2019 Ülke Performans Raporu’na göre, ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR),Kasım 2018'e göre yüzde 6.3 artışla 66.5 euroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) ise yüzde 8.9 artışla 43.2 euroya yükseldi.
11 ayda ise Türkiye’nin ortalama dolulukları yüzde 2.5 artışla yüzde 68.2’ye, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.7 artışla 78.2 euroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 13.5 artışla 53.3 euroya yükseldi. Ocak-Kasım 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 73.2 olurken, ortalama oda fiyatı ise 113.7 euro olarak tespit edildi.
İSTANBUL FİYATTA YÜZDE 25 GERİLEDİ
İstanbul’un Kasım 2018’de yüzde 69.3 olan doluluk oranı, Kasım 2019'da yüzde 4.1 artarak, yüzde 72.1 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 82.4 euro ile Kasım 2018'e göre yüzde 5.2 arttı.
Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 9.5 artış yaşandı ve 59.4 euro olarak ölçüldü.
İstanbul’da Ocak-Kasım 2019 döneminde ise doluluk oranı yüzde 4.4 artışla 74.8’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 9.8 artışla 90.2 euroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 14.6 artışla 67.4 euroya yükseldi. 11 ayda, İstanbul doluluk oranında Avrupa ortalamasının üzerindeyken, oda fiyatlarında Avrupa ortalamasının yüzde 25 gerisinde kaldı.
ANTALYA'DA DOLULUK ORANLARI DÜŞTÜ
TÜROB verilerine göre, Antalya’da Kasım 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6.9 azalarak yüzde 54.6 oldu.
Ortalama günlük satılan oda bedeli 47.7 euro ile Kasım 2018'e göre yüzde 11.9 arttı. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler geçen yıla oranla yüzde 4.2 artışla ile 26.0 euroya yükseldi. Antalya’da Ocak-Kasım 2019 döneminde ise doluluklar yüzde 2.1 artışla yüzde 66.6’ya, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 12.4 artışla 91.0 euroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15 artışla 60.6 euroya yükseldi.
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