TÜROB'dan yapılan yazılı açıklamayla konaklama sektörü rakamlarına ilişkin bilgi verildi. Verilere göre, konaklama sektöründe geçen ay başlayan yavaşlama doluluk oranlarına da yansıdı.

TÜROB, Mayıs 2019 otel doluluklarının 2018 yılının aynı dönemine yüzde 7,2 gerilemeyle yüzde 55,3 olarak kaydedildiğini, Mayıs 2018'de bu oranın yüzde 59,6 olduğunu açıkladı.

"Mayıs 2019 Ülke Performans Raporu"na göre mayıs ayında Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 68,7 avro ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artış gösterirken, toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 2,7 düşüş yaşandı, bu rakam 38,3 avro olarak ölçüldü.

Mayıs 2019'da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 74,9 olurken, ortalama oda fiyatı ise 116,1 avro olarak tespit edildi.

İSTANBUL'UN DOLULUK ORANI DÜŞTÜ, ANTALYA ARTIŞ EĞİLİMİNDE

İstanbul'un Mayıs 2018'de yüzde 62,2 olan doluluk oranı, Mayıs 2019'da yüzde 6,5 azalarak, yüzde 58,2 olarak ölçüldü.

Mayıs 2019'da İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli 82,2 avro oldu, 2018'e göre yüzde 3,2 artış gösterdi.

Toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 3,5 düşüş yaşandı ve 47,8 avro olarak ölçüldü.

2019 yıl başından mayıs sonuna kadar geçen sürede ise doluluklar geçen yılki oran olan yüzde 69,2'den yüzde 68,9'a gerilerken, ortalama günlük satılan oda bedeli 75,7 avrodan 81 avroya, oda başı elde edilen gelir 52,4 avrodan 55,8 avroya yükseldi.

Antalya'da Mayıs 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 artarak yüzde 58,4 oldu.

Ortalama günlük satılan oda bedeli 71,9 avro ile Mayıs 2018'e göre yüzde 7,7 artış gösterirken, toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 8,5 artış gerçekleşti ve bu rakam 42 avro olarak ölçüldü.

2019 yıl başından mayıs sonuna kadar geçen sürede ise doluluklar geçen yılki oran olan yüzde 59,2'den yüzde 60,3'e, ortalama günlük satılan oda bedeli 50,8 avrodan 52,3 avroya, oda başı elde edilen gelir 30 avrodan 31,5 avroya yükseldi.

"MAYIS AYINA YÖNELİK YAVAŞLAMA BAŞLADIĞINA DİKKATİ ÇEKMİŞTİK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, rakamlar kesinleşmeden önce mayıs ayına yönelik yavaşlama başladığına dikkati çektiklerini aktardı.

Nisan ayında iki Paskalya bayramı ve Ortadoğu kökenli turistlerin Ramazan ayı öncesinde tatil yapmak istemelerinin, nisan ayında yüksek oranlı yükselme sağladığını belirten Eresin, şunları kaydetti:

"Buna karşılık mayıs ayında yavaşlama başladığına dikkati çekmiştik. Mayıs ayına ilişkin kesinleşen doluluk oranları da bu beklentimizi doğruladı. Haziran ayıyla birlikte doluluklarda toparlanma başladığını gözlemliyoruz. O yüzden haziran ayı rakamlarının yeniden artıda olmasını bekliyoruz. Açıkladığımız veriler, ülkeye giren ziyaretçi sayılarını içermiyor, konaklama sayıları üzerinden rakamları ifade ediyor."