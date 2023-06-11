Otel banyolarında neden telefon bulunur?

Bir tatil esnasında konakladığınız otelle ilgili ilginç bir detay gözünüze çarpmış olabilir: banyodaki telefon! Peki, neden orada? Bunun birden fazla sebebi var.

İlk ve en önemli sebebi New York Times açıklıyor. Lüks oteller uzun bir süredir banyo telefonlarına sahiptir. Bu, konukların beklediği ve ertelenemeyecek kadar önemli olan aramalar içindir. Yani, önemli bir telefon bekleyen kişi, banyoda olduğunda aramayı kaçıracaktır. İşte, banyo telefonları tam olarak burada devreye girerek, iş insanlarına pratik bir alan sunar. Bu, geçmiş dönemlerde bir statü göstergesi olarak da kullanılırdı.