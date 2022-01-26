'Öteki Yeşilçam' 1 Şubat'ta başlıyor
Kerem Topuz ve Cengiz Üstün’ün eserlerinden oluşan “Öteki Yeşilçam” sergisi 1 Şubat tarihinde sanatseverlerle buluşacak.
Evrensel bir değer olan sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği ve Ege Yapı iş birliği ile hayata geçirilen Atölye Cer'in sergi serisi devam ediyor. Türkiye’de ilk kez bir şantiye alanında hayata geçirilen proje olma özelliğini taşıyan Atölye Cer’de iki senedir sanatsal üretimlerine devam eden Kerem Topuz ve Cengiz Üstün’ün ürettiği eserler, Dr. Feride Çelik küratörlüğünde 1 Şubat’ta sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Serginin tema müziklerini de, birçok sinema ve dizi müziğinde imzası bulunan Murat Özdemir üstleniyor. 15 Şubat tarihine kadar devam edecek sergide, toplamda 20 adet eser yer alıyor.
Kerem Topuz ve Cengiz Üstün, Yeşilçam’ın pek bilinmeyen “öteki” dünyasını kendi çizgileriyle yeniden yorumluyor. Sadık izleyici kitlesine sahip kült filmlerden geriye sadece posterleri ve lobi kartları kalmış kayıp filmlere, bir avuç insanın ilgi duyduğu az bilinen filmlerden bir dönem neredeyse her gün televizyonlarda gösterilmiş ezbere bilinen filmlere kadar birçok Yeşilçam fantastiği, sanatçıların eserlerinde yeniden hayat buluyor.
Sinema tarihinin yıllık üretim açısından altın yıllarını yaşadığı 1960’ların sonundan 1980’lerin başına kadarki dönem, birçok tür sineması örneğine ev sahipliği yapar. Sergiye ilham olan dönem incelendiğinde, tek tük korku denemeleri, bilim kurgu çatısı altında değerlendirilebilecek parodiler, çizgi roman uyarlamaları, masallardan, seriyallerden, mitlerden ve fantastik unsurlar içeren diğer birçok kaynaktan beslenen avantürler ve hatta westernler görülür. Bu denli zengin ve aslında iç içe geçerek karmaşıklaşmış tür skalasına belli başlı sınırlar koymak zordur ama farklı alt başlıklar ile sürekliliği hedefleyen serginin içeriği için bir çerçeve çizmek de elzemdir.
Kurulduğu 2005 yılından bu yana tür sinemasına ve Yeşilçam fantastiklerine her zaman omuz veren Öteki Sinema sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Murat Kızılca’nın danışmanlığında hazırlanan seçki, daha çok yerli ve yabancı çizgi romanlar, seriyaller ve fotoromanlar gibi kaynaklardan beslenen filmlerden oluşuyor. Sergiye konu olan film kahramanları arasında kimler yok ki…
Maskeli ve taytlı kıyafeti dışında pek bir süperliği olmayan Demir Yumruk’tan tamamen yerli üretim süper(!) kahramanımız Oski’ye, tarihi hamasetin kitabını yazan Malkoçoğlu’ndan Vikingleri bile canından bezdiren Tarkan’a kadar birçok unutulmaz (ya da çoktan unutulmuş) film kahramanı, Öteki Yeşilçam sergisinde bir araya geliyor.
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