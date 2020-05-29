İHA

Düzce’nin Gümüşova ilçesine bağlı Yongalık Köyü’nde ikamet eden Yalçın Çavuş, 3 gün önce kendisine ait fındıklık tarlasında ot biçtiği esnada parlak bir taş gördü.

İHA'nın haberine göre taşın yanına giden Çavuş, taşı eline almak istedi fakat sıcak olduğu için alamadı. Taşın başında biraz bekledikten sonra eline almak istedi, sıcaklığın geçmediğini görünce su döküp bezlerle evine getirdi.

Çavuş, internet üzerinden araştırma yapmaya başlayınca cismin göktaşı olabileceğini düşündü. Üzerinde kendi çapında testler uygulamaya başlayan Çavuş, testler sonrasında taşın gök taşı olabileceğini düşündü. Sokağa çıkma yasağı ve koronavirüs tedbirleri nedeniyle taşı şehir dışına getirip inceletemediğini belirten Yalçın Çavuş, göktaşı olduğunu iddia ettiği taşın araştırılmasını bekliyor.

“BULDUĞUMDA SICAKTI... SOĞUMASINI BEKLEDİM”

Fındıklıkta ot biçtiği esnada taşı bulduğunu söyleyen Yalçın Çavuş, “Tarlada bir taşın parıldadığını gördüm. Almak istedim fakat biraz sıcaktı, soğumasını bekledim. Biraz su döktüm ve daha sonra taşı alıp eve getirdim. Evde biraz inceledim. Çamurluydu, yıkadım. Yıkadıktan sonra ışıldadığını gördüm. İnterneti açtım. Biraz araştırma yaptım. Bulduğum sonuçlarda mermer üzerinde yazı yazılabileceğini söylüyordu bende mermere yazıyı yazdım. Taşın üzerine tükenmez kalem ile yazı yazmayı deneyin yazıyordu. Ben de tükenmez kalem ile yazmayı denedim fakat yazmadı. Ateşe attım ateşte de yanmadı. Bunlar olunca merakım fazlalaştı. Bunun göktaşı olabileceğini düşünüyorum” dedi.

“TAŞI YETKİLİLERİN ARAŞTIRMASINI İSTİYORUM”

Çavuş sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Taşın parıldaması ve ışık saçmasından göktaşı olabileceğini düşünüyorum. Güneşte aşırı bir şekilde her tarafının parladığını gördüm. Taşa ışık tuttuğumda da aynı durum söz konusuydu. Sokağa çıkma yasağı olduğundan birkaç gündür öyle durdu. İstanbul’a da götüremedik. Yetkililerin bunu incelemesini istiyorum” dedi.