ÖSYM YKS tercih sonuçları için heyecan dorukta. ÖSYM YKS tercih sonuçları için geri sayım başladığını söyleyebiliriz. Binlerce adayın merakla beklediği üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına ramak kaldı. 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başladı, 4 Ağustos'ta son bulmuştu. İşte YKS yerleştirme sonuçları için son gelişmeler...

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM YKS tercih sonuçları için henüz net bir tarih açıklamadı. Üniversite kayıtlarının 31 Ağustos da başlayacağı göz önünde bulundurulursa YKS tercih sonuçları bu hafta açıklanabilir. ÖSYM sürpriz bir şekilde sonuçları erken açıklayabilir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül'de, elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül'de yapılacak.

BAŞVURAN SAYISI AZALIYOR

2019 YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 116 iken bu yıl için başvuran aday sayısı 2 milyon 436 bin 958 oldu.

Geçen sene, lise son sınıf düzeyinde YKS'ye 983 bin 710 öğrenci, bu yıl ise 894 bin 187 öğrenci başvurdu. Bununla birlikte, YKS'ye başvuran adaylar içinde daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısı 2018'de 397 bin 614 iken, geçen yıl 374 bin 806'ya, bu yıl ise 335 bin 347'ye geriledi.

2020 YILI KONTENJAN SAYILARI



Ülkenin ihtiyacı, istihdam imkanları, yükseköğretim kurumlarının kapasitesi, öğrenci temayülleri ve yükseköğretimde niteliği artırma önceliği gibi dikkate alınan çok sayıda parametreler doğrultusunda, önlisans ve lisans düzeyinde örgün öğretim programları için geçen yıl 834 bin 509 kontenjan belirlenmişti.

Bu yıl ise örgün programlar ve uzaktan eğitim dahil olmak üzere ön lisansta 370 bin 769, lisansta 447 bin 316, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 845 bin 909 kontenjan olacak.

Örgün programlarda ise ön lisansta 362 bin 313, lisansta 445 bin 246, özel yetenekte 27 bin 824 olmak üzere toplamda 835 bin 383 kontenjan bulunacak.

2020 YKS örgün programlarda, devlet üniversitelerinde 282 bin 402 ön lisans, 345 bin 997 lisans, 23 bin 486 özel yetenek olmak üzere toplam 651 bin 885 kontenjan ayrıldı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında 76 bin 268 ön lisans, 87 bin 838 lisans, 4 bin 44 özel yetenek olmak üzere toplam 168 bin 150, KKTC ve diğer üniversitelerde 3 bin 643 ön lisans, 11 bin 211 lisans, 294 özel yetenek olmak üzere toplam 15 bin 148 kontenjan verildi. Devlet üniversitelerinde örgün programların kontenjanları geçen seneye göre aynı düzeyde kalırken vakıf üniversitelerinde kontenjanlar kayda değer bir oranda arttı.