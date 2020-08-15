Tercihler yapıldı! Sonuçlar ne zaman?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu 2020 üniversite sınavından kazandığı puanla tercih yaparak üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen adayların gündeminde. Üniversite tercihleri için son gün 14 Ağustos yani bugün saat 23.59. İşte ÖSYM 2020 YKS üniversite tercih sonuçları ile ilgili detaylar...

ÖSYM YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020

ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih duyurulmadı. Tahmini olarak YKS tercih sonuçları tercih işlemlerinin bitmesinden sonra iki hafta içerisinde açıklanacaktır. Yani önceki senelere göre kıyasalyacak olursak, Ağustos sonuna kadar ÖSYM'den YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH KILAVUZU 2020

ÖSYM tarafından yayımlanan 2020 YKS tercih kılavuzunda hem tercih işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği hem de üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları yer alıyor.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih sürecinde işlemini tamamlayamayan adaylar, için ikinci şans ek tercihlerle geliyor. ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzunda ek tercihler için kesin bir tarih verilmemesi ile birlikte şu ifadelere yer veriliyor.

"Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır."