ÖSYM YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, ÖSYM üniversite ek tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Önlisans ve lisans eğitimi almak için üniversitelerin boş kontenjanları için başvuruda bulunan öğrenciler tercih sonuçları için gün sayıyor.

ÖSYM YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN 2019

YKS 2019 ek tercih sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den henüz açıklama yapılmadı. Ancak kurumun açıklama tarihini uzatmaması bekleniyor. Ek tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek tercih sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. ÖSYM, sonuçları son yıllardaki uygulamalarında olduğu gibi internet sitesi üzerinden duyuracak.