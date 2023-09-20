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        Haberler Gündem ÖSYM yeni sınav takvimi belli mi? 2024 YKS, KPSS, DGS ve ALES sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?

        ÖSYM yeni sınav takvimi belli oldu mu?

        ÖSYM sınav takvimi 2024 gündemdeki yerini aldı. Yeni yıla az bir süre kala 2024 yılı içerisinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adaylarının gündeminde ÖSYM sınav takvimi tarihleri yer alıyor. İşte KPSS, YKS, DGS, ALES sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 11:48 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:48
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        • 1

          ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman alınacağı merak konusu oldu. Yeni yıla az bir süre kala ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        • 2

          ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

          Önümüzdeki yılın ÖSYM sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi genellikle sınav takvimini Aralık ayında yayımlıyor. KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav ve başvuru tarihleri belli olmadı. Geçtiğimiz yıl sınav takvimi şu şekildeydi;

        • 3

          ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE NETLEŞECEK

          ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer verceğiz.

        • 4

          2024 YKS NE ZAMAN?

          2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil. Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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