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        Haberler Gündem ÖSYM yeni sınav takvimi açıklandı mı? 2024 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

        2023-2024 ÖSYM sınav takvimi: ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

        2023 - 2024 yılı ÖSYM sınav takvimi, KPSS, YKS, DGS, ALES, YDS'ye katılım sağlayacak olan adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takviminin yayımlanmasının ardından KPSS, YKS, DGS, ALES, YDS tarihleri netlik kazanmış olacak. İşte 2023-2024 ÖSYM sınav takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 01.11.2023 - 15:30
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        • 1

          ÖSYM sınav takvimi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sınav için çalışmalarını hız kesmeden devam ettiren öğrenciler 2023-2024 yılı ÖSYM sınav takviminin yayımlanacağı tarihi mercek altına aldı. ÖSYM sınav takvimi ile KPSS, YKS, DGS, ALES, YDS tarihleri açıklık kazanmış olacak. Peki, "ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

          ÖSYM, sınav takvimi henüz belli olmadı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, genellikle sınav takvimini Kasım ya da Aralık ayında yayımlıyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimiz güncellenecektir.

        • 3

          KPSS, YKS, MSÜ, ALES, DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

          2024 yılında düzenlenecek; KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS, TUS ve diğer tüm sınavların ve başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

        • 4

          2024 YKS NE ZAMAN?

          2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil. Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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