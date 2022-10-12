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ÖSYM YDUS BAŞVURU EKRANI 2022: YDUS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? YDUS başvuru ücreti ne kadar?

YDUS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? YDUS başvuru ücreti ne kadar?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) başvuruları başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte işlemler alınmaya başlarken başvurularının ne zamana kadar süreceği ve sınavın ne zaman yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor. 11 Ekim'de başlayan YDUS başvurularının son güne kadar tamamlanması gerekiyor. İşte 2022 ÖSYM YDUS başvuru ekranı…

12.10.2022 - 12:27 | Güncelleme: ABONE OL

  • ÖSYM'den tarafından YDUS başvurusu hakkında açıklama yapıldı. Önümüzdeki aylarda uygulanacak olan sınava ilişkin detaylar merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan YDUS başvuru kılavuzuyla birlikte başvuru ekranı erişime açıldı. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS) sınavı tarihi ve başvuru süresi de yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. Peki, YDUS başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? YDUS başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 ÖSYM YDUS başvuru ekranı...

  • YDUS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    YDUS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu.

    Buna göre; YDUS sınavına başvurular, 11-19 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

    YDUS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  • YDUS BAŞVURUSU İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

    YDUS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte belli oldu. Buna göre; YDUS sınavına son başvuru günü 19 Ekim 2022 tarihinde yapılacaktır.

  • YDUS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    ÖSYM tarafından yayımlanan YDUS başvuru takvimiyle birlikte, YDUS başvurularının nasıl yapılacağı belli oldu.

    Buna göre; Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

    YDUS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

  • 2022 YDUS NE ZAMAN?

    2022-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-YDUS), 18 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.

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