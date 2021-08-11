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ÖSYM uyardı: ALES başvuruları bugün bitiyor! 2021 ALES başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu
ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) başvuruları için son gün uyarısı yayınladı. 2021 ALES 2 başvuruları 3 Ağustos'ta başlamıştı. Yüksek lisans hayali kuran milyonlarca öğrenci bugün 23.59'a kadar başvurusunu tamamlayabilir. Adaylar, 2021 ALES 2 başvuru kılavuzunu ve 2021 ALES ücretini araştırıyor. 2021 ALES başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM ALES başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu...
Lisansüstü eğitim için bütün bir sene boyunca ALES sınavını bekleyen adaylar için son gün bugün. ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden ALES başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu. İşte başvuru yapacak adaylar tarafından araştırılan ALES başvuru ücreti ve başvuru ekranı...
2021 ALES 2 BAŞVURULARI BAŞLADI!
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) başvuruları bu sabah saat 10.30'da başladı. Sınava başvurular, 03 – 11 Ağustos 2021 tarihleri boyunca gerçekleştirilecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek ALES 2 145 TL
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
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ÖSYM uyardı: ALES başvuruları bugün bitiyor! 2021 ALES başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu!/osym-uyardi-ales-basvurulari-bugun-bitiyor-2021-ales-basvuru-ekrani-ve-basvuru-kilavuzu-3159113
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