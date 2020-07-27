ÖSYM sitesi neden açılmıyor

Merakla beklenen YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter'den yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Adayların YKS sonuçlarına, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenilebileceğini ifade eden Aygün, tercihlerin ise 6-14 Ağustos'ta yapılacağını belirtti.

Halis Aygün, sonuçların tüm adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

ÖSYM SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

YKS sonuçları 1 gün önceden sürpriz bir şekilde açıklanınca üniversite adayları ÖSYM'nin resmi sitesi osym.gov.tr adresine girmek istediler. Fakat aşırı yoğunluktan dolayı şuan erişim problemi yaşanıyor. İlerleyen dakikalar da yoğunluk azaldıkça ÖSYM sitesi yeniden erişime açılacaktır.