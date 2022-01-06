DGS, KPSS, ALES, YDS, YÖKDİL başta olmak üzere 2022 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav tarihleri duyuruldu. İşte 2022 ÖSYM sınav tarihleri...

ÖSYM'DEN 2022 YILI TAKVİMİNE GÜNCELLEME

ÖSYM resmi sitesinden 2022 yılı sınav takvimini açıkladı.

#habericionecikanlar#100#left#

"2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ne 13 Aralık 2021 günü saat 10.15’ten itibaren ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecektir." denildi



#link#https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2021/GENEL/2022sinavtakvimiyayin13122021.pdf#2022 ÖSYM SINAV TAKVİMİ#normallink#