YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

2024-YKS başvurularI başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS başvuruları 26 Şubat'a kadar sürecek. Başvuruları ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.