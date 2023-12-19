ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman alınacağı merak konusu oldu. Son dakika açıklaması sonrasında ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde derledik İşte detaylar...