2024 KPSS OTURUMLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,

2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde,

KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde,

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde,

KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.