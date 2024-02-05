ÖSYM sınav takvimi ile sınavların yapılacağı tarihler binlerce aday tarafından sorgulanıyor. 2024 KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Yapılan açıklama sonrasında ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilenleri sizler için haberimizde derledik. Peki, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES, MSÜ, YKS sınavı ne zaman, başvuruları ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...